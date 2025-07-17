Smartavia в августе запустит рейсы из Петербурга в Геленджик

Авиакомпания Smartavia с 6 августа запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Пока запланированы два утренних полета в неделю — по средам и субботам. Судна Boeing 737-800 будут отправляться в 6:55 и 8:40 соответственно, чтобы пассажиры «не теряли время своего отпуска», говорится на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Билеты обойдутся в среднем в 14-16 тыс. руб. в обе стороны. В компании отметили, что из аэропорта в Геленджике пассажирам также будет удобно добираться до Анапы, Новороссийска или Краснодара.

Из-за высокого спроса на билеты авиакомпания «Аэрофлот» с 8 августа по 12 октября ввела третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком. Авиакомпания Utair также объявила о регулярных рейсах по маршруту Сургут — Геленджик с 30 июля.