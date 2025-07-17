Власти выделят более 6 млрд рублей закрытым аэропортам

Правительство выделит более 6 млрд руб. аэропортам центральных и южных регионов России, в которых действуют временные ограничения на полеты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это позволит сохранить работоспособность аэропортов, чтобы они были готовы возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетами. «Очень важно не потерять квалифицированные кадры, обеспечить занятость специалистов, которые в ней работают»,— приводит слова Господина Мишустина пресс-служба правительства. Он заверил, что власти уже решают эти задачи.

Ранее уже было выделено около 27 млрд руб., чтобы частично компенсировать расходы воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов. Прежде всего средства были направлены на оплату труда и финансирование развития аэродромной инфраструктуры. Речь идет в том числе об аэропортах Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что вопросы возможного открытия аэропортов, в том числе авиагавани в Крыму,— это прерогатива Минтранса. Аэропорт Симферополя возобновит работу, как только «созреют условия», отмечал представитель Кремля. Аэропорт в Геленджике возобновил работу 10 июля.