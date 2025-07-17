Ростовчанин заплатил 267 тысяч рублей алиментов после возбуждения уголовного дела

Октябрьский районный суд взыскал с жителя Ростова 267 тыс. руб. долга по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможной административной и уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, за неуплату средств на содержание ребенка в течение двух месяцев мировой судья признал его виновным в административном правонарушении и назначил 20 часов обязательных работ.

Однако, мужчина продолжал игнорировать решение суда. Он не выплачивал алименты и не оказывал добровольную материальную помощь ребенку. В результате задолженность составила более 267 тыс. руб.

Судебный пристав-исполнитель возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Уклонение от содержания детей». Во время рассмотрения дела в суде должник осознал свою вину и погасил всю задолженность по алиментам в полном объеме.

После выплаты долга уголовное дело в отношении отца прекратили.

Валентина Любашенко