Депутаты ЗСК попросили Минстрой РФ упростить проведение благоустроительных работ

Депутаты Заксобрания Кубани обратились к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с просьбой разрешить проведение благоустройства участков, не являющихся общественными территориями. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как следует из обращения, парламентарии просят министра внести внесения поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые разрешат инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, а также строительный контроль в отношении таких объектов благоустройства.

Комментируя идею такого обращения, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что, составляя письмо, депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике подрядчикам, проводящим благоустроительные работы.

«Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации»,— подчеркнул председатель кубанского парламента.

По словам Юрия Бурлачко, поправки, которые предложили кубанские депутаты, помогут повысить эффективность работ по благоустройству, устранить ненужные административные барьеры и поспособствуют преображению населенных пунктов страны.

Леонид Ломакин