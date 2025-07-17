На Дону запущен сервис по принципу «одного окна» по оказанию услуг участникам СВО

Ростовская область первая в России запустила комплексный сервис по оказанию услуг участникам СВО и членам их семей. Принцип «одного окна» в МФЦ. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Таким образом меры поддержки оформили более 2,5 тыс. участников СВО и их близкие. До этого им приходилось обращаться в 16 ведомств и учреждений. Времени тратилось очень много. Теперь все можно сделать по одному заявлению»,— приводятся в сообщении слова господина Слюсаря.

Напомним, что сейчас в Ростовской области предоставляется около 70 мер поддержки различного уровня. До запуска комплексного сервиса всего 28 услуг можно было получить в МФЦ, и только 20 были доступны в электронном виде. Также жители Дона могут самостоятельно получать консультации в секторе пользовательского сопровождения в офисе или на портале МФЦ с помощью интерактивного помощника.

«Опыт Ростовской области уже применяется в 12 регионах России. Принцип «одного окна» для участников СВО и членов их семей работает без сбоев»,— пояснил врио губернатора.

Валентина Любашенко