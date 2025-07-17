Спортсмены Сочи завоевали 11 медалей на Спартакиаде Кубани

Спортсмены из Сочи выиграли 11 медалей на финальных соревнованиях по легкой атлетике VI летней Спартакиады молодежи Кубани, которые прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Команда из Сочи заняла первые места в нескольких категориях. Золото в эстафете 4х400 м получили Никита Конопацкий, Кирилл Кроличенко, Алина Залесова и Кира Каримова. Софья Артамонова стала победительницей в тройном прыжке, а Ангелина Литвинова — в метании молота. Ван Григорян занял первое место в метании диска и второе в метании копья. Алина Залесова выиграла две золотые медали: в беге на 400 м и в беге с барьерами на 400 м. Также у сочинцев есть серебро в метании молота и бронза в беге на 400 м с барьерами, а также в беге на 100 и 200 м.

Атлеты тренировались под руководством тренеров Светланы Шериной, Александра Фролова и Виктории Кимаевой.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что это не первый случай, когда сочинские спортсмены возвращаются с победами. Он подчеркнул, что они продемонстрировали отличные результаты на Спартакиаде благодаря усердной работе талантливых тренеров и активных спортсменов.

VI Спартакиада молодежи Кубани проходила с 13 января по 13 июля на разных площадках и включала соревнования по 41 виду спорта. Кроме легкоатлетов, из Сочи также вернулись с победами волейболисты, теннисисты и юниорки по самбо. Всего в Спартакиаде участвовали 274 спортсмена из Сочи.

Мария Удовик