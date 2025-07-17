Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортсмены Сочи завоевали 11 медалей на Спартакиаде Кубани

Спортсмены из Сочи выиграли 11 медалей на финальных соревнованиях по легкой атлетике VI летней Спартакиады молодежи Кубани, которые прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Команда из Сочи заняла первые места в нескольких категориях. Золото в эстафете 4х400 м получили Никита Конопацкий, Кирилл Кроличенко, Алина Залесова и Кира Каримова. Софья Артамонова стала победительницей в тройном прыжке, а Ангелина Литвинова — в метании молота. Ван Григорян занял первое место в метании диска и второе в метании копья. Алина Залесова выиграла две золотые медали: в беге на 400 м и в беге с барьерами на 400 м. Также у сочинцев есть серебро в метании молота и бронза в беге на 400 м с барьерами, а также в беге на 100 и 200 м.

Атлеты тренировались под руководством тренеров Светланы Шериной, Александра Фролова и Виктории Кимаевой.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что это не первый случай, когда сочинские спортсмены возвращаются с победами. Он подчеркнул, что они продемонстрировали отличные результаты на Спартакиаде благодаря усердной работе талантливых тренеров и активных спортсменов.

VI Спартакиада молодежи Кубани проходила с 13 января по 13 июля на разных площадках и включала соревнования по 41 виду спорта. Кроме легкоатлетов, из Сочи также вернулись с победами волейболисты, теннисисты и юниорки по самбо. Всего в Спартакиаде участвовали 274 спортсмена из Сочи.

Мария Удовик

Новости компаний Все