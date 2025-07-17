На Кубани ожидается повышение температуры воздуха до +39 градусов

В Краснодарском крае 18 и 19 июля местами ожидается повышение температуры до +39 градусов. Из-за усиления жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жаркая погода ожидается в восточной и северной половинах Краснодарского края в ближайшие два дня. В связи с этим жителям региона рекомендуют носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головные уборы.

В жаркое время лучше избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени. Также рекомендуется воздержаться от алкоголя и пить больше воды без газа. Необходимо быть внимательными, так как в этот период возрастает вероятность возникновения пожаров.

Алина Зорина