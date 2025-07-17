Долгосрочная аренда квартир в Краснодаре подешевела на 11%

Цены на долгосрочную аренду квартир в Краснодаре снизились на 11% с начала 2025 года. Город вошел в число городов с наиболее заметным снижением стоимости аренды наряду с Тулой, Улан-Удэ, Москвой, Екатеринбургом и Владивостоком. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости» по итогам июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Предложение квартир для долгосрочной аренды в Краснодаре выросло на 67% по сравнению с июнем 2024 года. Увеличение зафиксировано во всех категориях жилья: однокомнатные квартиры — на 67%, двухкомнатные — на 62%, трехкомнатные — на 33%, студии — на 82%.

Спрос на долгосрочную аренду в городе вырос на 11% год к году. Интерес к однокомнатным квартирам увеличился на 13%, к двухкомнатным — на 12%, к трехкомнатным — на 5%. По сравнению с маем 2025 года спрос поднялся на 3%.

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре составила 25 тыс. руб. в месяц. За июнь цены на однокомнатные квартиры снизились на 4%, на двухкомнатные — на 1%, на студии — на 13%.

С начала года объем предложений в целом по России увеличился на 4%, за месяц — на 1%. Цены снизились в 23 из 42 городов исследования.

Алина Зорина