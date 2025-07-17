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В Зерноградском районе на полигоне ТКО установили систему видеонаблюдения

На полигоне твердых коммунальных отходов в Зерноградском районе установили видеонаблюдение. Система необходима для того, чтобы вовремя заметить тление мусора и предотвратить возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, с помощью системы видеонаблюдения можно следить за утилизацией отходов и предотвращать незаконное складирование мусора.

Камеры, установленные на зерноградском полигоне, работают автономно. В них установлены солнечные батареи.

Мария Хоперская

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