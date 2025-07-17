В Краснодаре тестируют новый троллейбус из Челябинской области

В Краснодаре начались испытания нового троллейбуса производства Челябинской области. Машина модели «Синара-6254», отличающаяся яркой окраской, передана Краснодарскому трамвайно-троллейбусному управлению (КТТУ) для двухмесячного тестирования, сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новый троллейбус оснащен системой кондиционирования воздуха как в салоне, так и в кабине водителя, платформой для маломобильных пассажиров, местами для инвалидов и родителей с колясками. В салоне установлены USB-зарядки, работает ГЛОНАСС, предусмотрена мультимедийная система и автоматическая система пожаротушения.

Ключевая техническая особенность — возможность автономного хода до 40 км. Для подключения к контактной сети водитель может использовать автоматический штангоуловитель, что позволяет избежать ручного подъема токоприемников.

С сегодняшнего дня троллейбус начал обкатку на маршрутах №4 и №15. В течение двух месяцев специалисты оценят, насколько модель адаптирована к условиям южного региона. Подобные троллейбусы уже эксплуатируются в ряде российских городов, включая Челябинск, Ярославль, Калининград и Санкт-Петербург, однако, как отметил мэр, климатические особенности Кубани предъявляют повышенные требования к городскому транспорту.

Вячеслав Рыжков