Друг покойного папы Франциска ранен в результате Израиля по Газе

Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удар по единственному католическому храму в Газе — церкви Святого Семейства. В результате ранен настоятель храма Габриэль Романелли — аргентинский священник, считавшийся близким другом и доверенным лицом покойного папы Франциска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Представители Латинского патриархата Иерусалима (в его юрисдикцию входят Израиль, Палестина, Иордания и Кипр) сообщили, что отец Романелли получил легкое ранение, еще двое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Реакции Ватикана на обстрел пока не поступало, но премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала действия Израиля «неприемлемыми». В IDF заявили , что проверяют сообщения об инциденте.

Семен Тумайкин