Жительницу Кубани осудили за хищение денег с карты участника СВО

Калининский районный суд вынес приговор ранее судимой жительнице ст. Калининской по обвинению в хищении более 800 тыс. руб. с карты участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурантка в ходе визита к военнослужащему, который находился в отпуске, похитила его банковскую карту. Пока он спал, обвиняемая совершила ряд покупок в магазинах станицы, а также сняла наличные в банкомате, выяснило следствие. В результате потерпевший лишился более 800 тыс. руб.

Суд учел наличие двух не снятых судимостей у женщины и приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Софья Дарманьян