Генерал-майору Шестерову запросили 6,5 года по делу о хищении в парке «Патриот»

Прокурор попросил приговорить бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова к 6,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда. Военнослужащий проходит по делу о хищении в парке «Патриот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России Владимир Шестеров

Фото: Минобороны России

Гособвинитель также попросил лишить обвиняемого госнаград и звания генерал-майор запаса.

Господин Шестеров попросил суд о справедливом наказании, а также учесть его раскаяние, не назначать реального лишения свободы и не лишать воинского звания. Ранее он признал вину и заключил сделку со следствием. Военнослужащий рассказал, что частично возместил нанесенный ущерб, переведя по 200 тыс. руб. парку «Патриот» и министерству обороны.

Генерал-майора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ). Вместе с ним фигурантами по делу проходят директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший заместитель министра обороны Павел Попов. По версии следствия, они похитили около 30 млн руб. бюджетных средств, предназначенных для проведения в парке «Патриот» строительных работ.

Подробнее о хищении в «Патриоте» — в материале «Следствие ведут в реанимации».