Генерал Шестеров частично возместил ущерб по делу о хищениях в парке «Патриот»

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот». Он заявил, что частично возместил ущерб.

В Одинцовском гарнизонном военном суде сегодня проходит первое заседание по этому делу. Шестеров рассказал, что перевел по 200 тыс. руб. Минобороны и парку «Патриот», передает его слова «РИА Новости».

Шестеров согласился на особый порядок принятия судебного решения. Это предполагает более мягкое наказание при условии, что фигурант полностью согласен с обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.

По делу также проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Следствие считает, что Попов вместе с двумя другими фигурантами похитили бюджетные средства в размере 30 млн руб., предназначенные для проведения работ и функционирования парка. Средства списывались на работы, которые не выполнялись. Экс-директор парка «Патриот» тоже признал вину.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Следствие ведут в реанимации».