В Ростове продажи квартир в новостройках упали более чем в 2,5 раза

В июне 2025 года в Ростове-на-Дону продали 890 квартир. Это на 158,7% (в 2,5 раза) меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на данные аналитической системы «Домостройпрофи».

На первом месте по продажам первичного жилья в июне стали ЖК «ГринСайд» (57 квартир, в основном студии), «Левобережье» (49 квартир, в основном однокомнатные) и «Октябрь парк» (37 квартир, из них 20 «однушек»).

За это время продали 360 однокомнатных квартир, 267 двухкомнатных, 170 студий, 85 трехкомнатных и восемь квартир с четырьмя и более комнатами.

Среднее количество проданных квартир на один строящийся дом в июне сохранилось на майском уровне — 7,8.

Мария Хоперская