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«Технониколь» направит 7,3 млрд рублей на строительство заводов в Ростовской области

В Красносулинском индустриальном парке в Ростовской области появятся заводы по производству каменной ваты и экструзионного пенополистирола (XPS). В 2025 году компания «Технониколь» направит на эти цели 7,3 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу направления «Минеральная изоляция» корпорации «Технониколь».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь промышленных зданий составит около 29 тыс. кв. м (20 тыс. кв. м — каменная вата, около 9 тыс. кв. м — XPS). При этом завод каменной ваты будет располагаться на 25 га, а завод XPS — на 21 га. Новые производства обеспечат 198 рабочих мест.

До конца этого года планируется возвести производственные цеха и начать монтаж линий, а сдать объекты в эксплуатацию предполагается к июлю 2026 года.

Мария Хоперская

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