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Мандат осужденного депутат Александра Глискова передан Павлу Семизорову

Мандат депутата заксобрания Красноярского края от ЛДПР получит Павел Семизоров. Решение было принято высшим советом партии, сообщил в своем Telegram-канале депутат регионального парламента Алексей Бойков.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Кандидатуру долго обсуждали и согласовывали, в том числе с московскими коллегами»,— написал он.

Как писал «Ъ-Сибирь», мандат депутата краевого заксобрания стал вакантным в начале июля этого года. Законодательное собрание региона досрочно прекратило тогда депутатские полномочия Александра Глискова, осужденного на 10 лет колонии по делу о взятке.

Павел Семизоров состоит в ЛДПР с 2007 года. Ранее он уже избирался депутатом в заксобрание региона в 2011-м и 2016 годах. В сентябре 2021-го он также был одним из кандидатов по партийному списку ЛДПР на выборах в краевой парламент. В 2022-м господин Семизоров стал депутатом норильского горсовета.

Александра Стрелкова

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