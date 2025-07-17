С уральца взыскали деньги за учебу после отказа заключать контракт с Минобороны

Камышловский районный суд взыскал с 28-летнего жителя Камышлова (Свердловская область) почти 930 тыс. руб. затрат на его военную подготовку, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. После начала специальной военной операции (СВО) он отказался заключать контракт с Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что договор с Минобороны свердловчанин заключил в 2017 году — согласно документу, он должен был пройти обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре при Уральском федеральном университете (УрФУ), а после этого заключить контракт о дальнейшем прохождении военной службы. Он проучился пять лет и три месяца, но в декабре 2022 года его отчислили из учебного военного центра, так как отказался заключать контракт с Минобороны.

Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона подал иск в Камышловский районный суд, требуя возмещения средств, потраченных на обучение уральца за весь период обучения. Ответчик в судебном заседании с иском согласился полностью. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ирина Пичурина