В Ростове посещаемость театров выросла на 7% за год

В первом полугодии 2025 года театры Ростова-на-Дону посетили более 381 тыс. посетителей, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда в театрах было продано 356 тыс. билетов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чаще всего в январе-июне горожане посещали Ростовский академический театр драмы им. М. Горького — 147 тыс. посетителей против 125,6 тыс. в прошлом году. Рост продаж билетов составил 15%.

Следом за театром им. Горького по популярности идет Ростовский государственный театр кукол им. В. С. Былкова. В 2025 году его посетили 45,4 тыс. зрителей, в аналогичный период прошлого года их было 41,6 тыс. Рост — 8,5%.

На прежнем уровне осталась посещаемость Ростовского государственного музыкального театра. Как и в 2024 году, его посетили 147 тыс. зрителей.

Отрицательная динамика посещаемости отмечена в академическом молодежном театре. Падение продаж билетов составило 1,6%. В 2024 году театр посетили 41,4 тыс. зрителей, в этом году их было всего 40,7 тыс.

Наталья Белоштейн