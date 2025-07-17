Привоз отбивается с трудом

В условиях структурной трансформации экономики ритейлеры отмечают рекордный за последнее время рост логистических расходов: в 2024 году они увеличились на 20%, говорится в исследовании, проведенном в июле 2025 года компаниями «Технологии Доверия» («ТеДо»). Рост цен — результат развала прежних логистических маршрутов и переориентации компаний на новые источники товаров, в том числе — импортозамещенных. Для оптимизации затрат компаниям приходится отказываться от внешних услуг логистических компаний в пользу собственного транспорта, а для возврата инвестиций в перестройку поставок им необходимо внедрять автоматизацию, но бизнес жалуется на нехватку ресурсов и нежелание сотрудников и контрагентов применять новые подходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Рост логистических расходов в 2024 году достиг пика в 20%, говорится в исследовании «ТеДо». Прежде всего, по оценкам участников рынка, он связан с острым дефицитом складских площадей и повышением расценок на логистические сервисы в городах, где сосредоточены как онлайн-торговля, так и традиционный ритейл. Так, рост цен на аренду складов доходит до 65% — отчасти это, очевидно, результат роста запасов в условиях нестабильных расчетов и поставок. Помимо этого, растут проездная плата для транспорта весом более 12 тонн, цены на топливо и зарплаты персонала.

Отмечается, что ритейл сегодня остается чуть ли не единственной отраслью, которая все еще находится под давлением из-за удорожания логистики: другие сферы уже успели адаптироваться к ситуации.

В 2022 году бизнесу пришлось резко перестраивать процессы по поставкам товаров в связи с уходом с российского потребительского рынка западных производителей (см. “Ъ” от 18 мая 2023 года). На замену последним пришли азиатские поставщики, которые наряду с компаниями стран СНГ стали для РФ в том числе основными источниками поставок параллельного импорта (см. “Ъ” от 30 августа 2024 года). Там же, где отказаться от иностранных поставок было возможно, производители стали наращивать внутреннее производство (см. “Ъ” от 26 марта). Вслед за структурной трансформацией экономики менялась и обеспечивающая ее логистика.

При этом пик инвестиций в логистику к началу 2025 года уже прошел: по данным за первый квартал, вложения в транспортировку и хранение за прошедший год сократились на 20,4%, а инвестиционная активность в целом смещалась в потребительские отрасли (см. “Ъ” от 5 июня). До недавнего времени представители ритейла и логистики были особенно обеспокоены нехваткой складских помещений: только в Москве, например, в 2023 году доля свободных площадей составляла не более 0,3% от общего количества, а в 2024 году — не более 1,5% (см. “Ъ” от 18 марта). Рост арендной платы, впрочем, давит на спрос, а снижение потребительской активности — на потребности ритейлеров в площадях, в связи с чем эксперты прогнозируют спад спроса на аренду складов на 22–30% к концу 2025 года.

Теперь необходимость «отбивать» инвестиции в перестройку транспортных схем подталкивает ритейл к оптимизации расходов. Часть из них отказываются от услуг логистических компаний, прибегая к ним только в случае увеличения спроса на товары, а также сокращают издержки на топливо и ремонт.

Помимо этого, компании проявляют интерес к роботизации — его подогревает обострившийся в 2023 году дефицит кадров и рост зарплат (см. “Ъ” от 22 января 2024 года). «Компании направляют усилия на оптимизацию логистических затрат за счет повышения операционной эффективности и обеспечения согласованного взаимодействия участников цепочки, расширяют автоматизацию и внедряют новые цифровые решения от систем класса TMS до роботизации складов, что помогает сглаживать рост затрат и удерживать уровень сервиса»,— подтвердил “Ъ” партнер, руководитель транспортно-логистической практики «ТеДо» Евгений Орловский.

Тем не менее компании нередко ограничиваются частичной автоматизацией и не переходят на IT-решения полностью: масштабному внедрению технологий препятствуют нехватка инвестиций и отсутствие системного подхода.

Среди других сдерживающих технологичное развитие факторов — сложность интеграции нововведений с уже работающими системами и процессами, неуверенность в рентабельности вложений и сопротивление со стороны сотрудников и контрагентов. При этом 85% организаций уверены в высокой степени своей устойчивости, однако, отмечают исследователи, фактической готовности к потенциальным сбоям, которая обеспечивается способностью управлять рисками еще до их возникновения, они не имеют.

Полина Попова, Олег Сапожков