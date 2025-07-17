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Часть Шахтах осталась без холодной воды из-за крупного порыва

В Шахтах с полудня 17 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Артема, 30 без холодного водоснабжения остались более десяти улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба Шахтинского филиала ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Давление в сети снижено в направлении проспекта Ленинского Комсомола, улиц Искра, Калинина, Обуховой, Челнокова, Землячки, Капровой, переулков 10 лет Октября, Айвазовского, Сокольнического, Терешковой и прилегающих к ним улиц.

Ориентировочное время завершения работ 19:00. По завершению работ давление в системе будет восстановлено.

Подвоз воды осуществляется автоцистернами по заявкам абонентов.

Наталья Белоштейн

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