FT: ЕС приостановил расследование в отношении соцсети Х

Евросоюз приостановил одно из расследований в отношении соцсети Х из-за торговых переговоров с США. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Проверки Еврокомиссии были связаны с предполагаемыми нарушениями правил ЕС о цифровой прозрачности.

По словам неназванных чиновников, в Еврокомиссии не смогли завершить расследование в оговоренные сроки. Теперь Брюссель примет решение по соцсети уже после того, как прояснится ситуация с переговорами ЕС и США. Собеседники издания пояснили, что в Евросоюзе «никто не хочет обидеть» президента Дональда Трампа и обострить торговый конфликт.

ЕС проводит несколько расследований в отношении Х. Предметом спора между Брюсселем и Вашингтоном стал европейский Закон о цифровых услугах. Крупные технологические компании США считают, что правила нарушают принципы свободы слова.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель не будет менять законодательство. В апреле Евросоюз оштрафовал Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в общей сложности на €700 млн за нарушение антимонопольных правил.

Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа. В ответ Еврокомиссия представила странам ЕС список американских товаров для введения ответных пошлин. В ЕК пояснили, эти меры будут приняты, если торговые переговоры с Вашингтоном не принесут результатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины подаются к столу переговоров».