ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США на €70 млрд

Еврокомиссия представила странам Евросоюза список товаров из США на €70 млрд для введения ответных пошлин. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. По его словам, эти меры будут введены, если торговые переговоры с США не принесут результатов.

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи глав внешнеполитических ведомств и министерства внешней торговли заявил, что Брюссель по-прежнему заинтересован в заключении торговой сделки с Вашингтоном. «Министры придерживались единой позиции, что мы должны быть готовы отреагировать в случае необходимости»,— сказал он (цитата по AFP).

Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Пошлины могут быть повышены, если страны захотят ответить зеркально, или понижены, если они смогут договориться с Вашингтоном.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Пошлины подаются к столу переговоров».

Лусине Баласян