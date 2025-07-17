Краснодарский край стал вторым в стране по объему льготных займов благодаря ФРП

Краснодарский край занял второе место в стране по представлению займов фондом развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Федеральный Фонд развития промышленности с 2015 года профинансировал порядка двух тысяч проектов в 79 регионах России. Общая сумма предоставленных займов превысила 650 миллиардов рублей. Регионы — лидеры по объему предоставленных займов ФРП — Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Московский регион, Нижегородская область. Региональные фонды развития промышленности поддержали около 4 тысяч проектов на общую сумму порядка 130 миллиардов рублей. Лидерами по объему предоставленных средств стали региональные фонды Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Чувашии»,— поделился первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам господина Мантурова, за последние 10 лет федеральный Фонд совместно с региональными предоставили промышленным предприятиям около 6 тыс. льготных займов на сумму более 780 млрд руб.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что поддержка промышленного комплекса, особенно импортозамещающих производств, является приоритетом для региона. По его словам, созданный в 2018 году Фонд развития промышленности предоставил 355 льготных займов на сумму более 11,2 млрд руб. С 2018 года капитализация Фонда увеличилась более чем в 20 раз — до 10 млрд руб. В результате реализации 100 проектов было создано свыше 850 рабочих мест.

Софья Дарманьян