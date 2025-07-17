Вице-мэр Краснодара получила медаль Министерства обороны России
Вице-мэр Краснодара Надежда Панаетова награждена медалью Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Приказ подписан министром Андреем Белоусовым.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Соответствующую награду утвердили в 2019 году. Ее вручают военным и гражданским служащим за развитие взаимодействия ВС РФ с органами государственной власти и местного самоуправления.
Награду Надежде Панаетовой вручили глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской думы Вера Галушко.