Уголовное дело о наезде КамАЗа на рабочих в Каменском районе передали в суд

В Ростовской области полиция передала в суд дело о гибели трех человек на трассе в Каменском районе. Фигурантом стал 54-летний водитель КамАЗа, которого подозревают по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следователей, в мае 2025 года на 918 км трассы М-4 «Дон» водитель грузовика превысил скорость, потерял контроль над управлением и врезался с припаркованным автомобилем дорожной службы и наехал на трех находившихся рядом рабочих. От полученных травм строители скончались на месте происшествия.

Виновник ДТП ссылался на версию о потере им сознания перед столкновением. Однако диспетчеры экстренных служб подтвердили поступивший вызов с телефона обвиняемого после случившегося. Судебно-медицинская экспертиза также подтвердила, что версия водителя несостоятельна.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Константин Соловьев