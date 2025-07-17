На стройке в Анапе выявили 22 нелегальных приезжих

В Анапе сотрудники полиции и представители пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю выявили 22 иностранных гражданина, которые находились на территории России незаконно. Об этом сообщает пресс-служба Отдела МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении иностранцев сотрудники полиции составили 57 протоколов об административных нарушениях по ст. 18.8, 18.10, 20.25 КоАП РФ. Их ожидает выдворение за пределы страны.

Также в отношении работодателя, привлекшего нелегальных иностранцев к работе, проводится проверка. В его действиях могут усматриваться признаки преступления, совершенного по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Алина Зорина