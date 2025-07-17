Сальский районный суд вынес приговор подозреваемым в поджоге здания

Сальский районный суд вынес обвинительные приговоры Анатолию Бацунову и Андрею Темирканову, которых подозревали по ч. 30 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Установлено, что Бацунов, находившийся в Ростове-на-Дону, и отбывающий срок в исправительной колонии №10 Темирканов вступили в сговор для поджога здания «Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станция юных техников Сальского района». Темирканов руководил процессом удаленно, с помощью мессенджеров. По его указанию Бацунов собрал «коктейль Молотова» и попытался поджечь здание, но предотвратить возгорание удалось охраннику.

Уточняется, что подсудимые признали вину, но от дачи показаний отказались.Анатолия Бацунова приговорили к двум годам колонии общего режима, Андрея Темирканова – к 2,5 годам общего режима.

Константин Соловьев