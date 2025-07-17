Тренер Александра Поветкина погиб в Африке при выполнении боевого задания

Игорь Нестеров, тренер бывшего чемпиона мира по боксу Александра Поветкина, погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщила во «ВКонтакте» промоутерская компания «Мир бокса». Обстоятельства гибели она не привела. Сам Поветкин сказал, что это случилось в одной из стран Африки.

«Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. А главное — был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи»,— сказано в пресс-релизе «Мира бокса».

Поветкин рассказал, что его бывший тренер до этого он участвовал в военной операции на Украине. «Игорь Анатольевич Нестеров, к сожалению, погиб. В одной из стран Африки. Раньше он участвовал в СВО, а потом поехал туда»,— рассказал «РИА Новости» спортсмен.

Нестеров и Поветкин были знакомы с 1998 года. Нестеров был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером.

Александр Поветкин — обладатель титула регулярного чемпиона WBA в 2011–2013 годах, победитель Олимпиады в Афинах и чемпионата мира 2003 года. Дважды становился чемпионом Европы. Завершил карьеру в 2021 году. В январе 2025-го Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина на четыре года по подозрениям в допинге.