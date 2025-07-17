В Севастополе при строительстве археологического парка нашли античные артефакты

Фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века обнаружили в Севастополе во время строительства нового археологического парка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

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Археологи обнаружили стену артиллерийского форта («Форт Меншиков», или Артиллерийский форт, седьмой бастион), участок подпорной стены и часть мачтового сарая. А также фрагменты сооружений, участок лестницы и апсиды храма Иоанна Воина.

«На сравнительно небольшой территории обнаружился срез истории города — военной, бытовой, духовной, торговой, хозяйственной. Конечно, мы решили ее сохранить, и в парке площадью около 1,5 га были законсервированы участки, наиболее насыщенные историческими конструкциями»,— рассказал Михаил Развожаев.

Новый археологический парк расположен рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на мысе Хрустальном. Его построила компания «Арго», на данный момент он закрыт для посещения. В парке установили скамейки с навесами и качели. Вечером включается специальная архитектурная подсветка.

Алина Зорина