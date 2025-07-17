В Ростове водитель «ВАЗ» насмерть сбил пешехода
На пр. Стачки в Ростове-на-Дону 23-летний водитель «ВАЗ-21121» на «зебре» сбил насмерть 19-летнюю ростовчанку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Вечером 16 июля водитель не притормозил у «зебры» и сбил горожанку, переходившую в этот момент дорогу. От полученных травм пешеход скончалась до приезда до приезда скорой помощи.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.