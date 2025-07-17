Урожай косточковых на Кубани снизился в 3,5 раза

Садоводы Краснодарского края к 26 июня 2025 года собрали 521,2 т косточковых культур, что в 3,5 раза меньше прошлогоднего показателя. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя начальника отдела по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Эмиля Минасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В урожае преобладают вишня и черешня. За аналогичный период 2024 года собрали 1,8 тыс. т этих культур.

Площадь убранных садов также сократилась. По данным на 26 июня, в крае убрано 378,7 га садов косточковых, что в 2,2 раза меньше показателя прошлого года. Урожайность вишни и черешни снизилась с 21,3 до 13,8 ц/га.

Алина Зорина