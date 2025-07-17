Рэп, Linkin Park и Ольга Куриленко

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости города смогут побывать на рэп-фестивале, сводить детей на мультфильм, посетить кинопремьеру и послушать интерпретации хитов Linkin Park.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодаре стартовал показ французского триллера «Другой» с Ольгой Куриленко в главной роли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Краснодаре стартовал показ французского триллера «Другой» с Ольгой Куриленко в главной роли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

18 июля в 21:30 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт группы «Хмельной Дракон», заявленный как вечер памяти главного бунтаря и анархиста русского панк-рока (в его собственной интерпретации) Михаила Горшенева. Зрителей ждет большое шоу с живым звуком, драйвом и атмосферой настоящего панк-братства.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

19 июля в 16:00 для любителей современного рэпа и хип-хопа в концертном зале «Порт 219» состоится Random Fest, в котором запланировано участие таких исполнителей как OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute и других. Организаторы уверены, что поклонники жанра останутся довольны.

Стоимость билетов — от 3200 руб. (16+)

19 июля в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт-трибьют посвященной группе Linkin Park. В этот субботний вечер со сцены прозвучат хиты американской группы.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

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Куда сходить в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Киносет Любимово» стартовал показ французского триллера «Другой» с Ольгой Куриленко в главной роли. Сюжет: после смерти матери Элис возвращается в дом детства, где скрытые камеры фиксируют каждое ее движение. Неизвестный наблюдатель ведет девушку к раскрытию мрачной тайны из прошлого. И Элис намерена эту тайну разгадать.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Еще одна достойная внимания новинка — китайский мультфильм для детей «Лея и волшебная карта». Лея — беззаботный подросток. Веселая, очаровательная, чуть неуклюжая — словом, она ничем не отличалась бы от обычной девочки, если бы не ее волшебный дар, который передала бабушка. Вместе с братом Радом девочке предстоит поймать диковинных зверей, сбежавших из заколдованного свитка, и научиться обращаться с волшебной картой.

Стоимость билетов — от 330 руб. (6+)

18 июля в 19:00, а также 19 и 20 июля в 18:00 в Кубанькино пройдут показы спортивной драмы Рона Ховарда «Гонка» с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем в главных ролях. События фильма происходят в 1970-х. Два непримиримых соперника в гонках «Формула-1» — обаятельный плейбой Джеймс Хант и перфекционист Ники Лауда — доходят до предела своих возможностей ради победы. Каждый из них стремится стать первым, а ошибка на трассе может стать фатальной.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

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Какие спектакли посмотреть

19 и 20 июля в 18:00 на сцене театра Veritas состоится премьерный показ спектакля «Королевские игры» по одноименной пьесе Григория Горина. Действие происходит на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между двумя сильными личностями — королем-распутником Генрихом VIII и строптивой дочерью казначея Анной Болейн. Каждый предмет на доске олицетворяет человеческие качества и социальные роли, а сама игра превращается в сложную стратегию, где каждый ход имеет собственную цену. Зрители становятся свидетелями не просто шахматной партии, а настоящей драмы борьбы за власть.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (16+)

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Куда сходить еще

18 июля в 19:00 на сцене Дома культуры железнодорожников выступит стендап-комик Костя Пушкин со своими лучшими шутками.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

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