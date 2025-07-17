В Ростове будут судить покровителя предпринимателей за взятки на 12 млн рублей

В Советский районный суд Ростова-на-Дону направлено уголовное дело в отношении участника преступного сообщества, оказывавшего незаконное покровительство предпринимателям Ростова-на-Дону за крупные взятки. Обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, в 2022-2023 годах состоя в ростовском преступном сообществе, в состав которого входили сотрудники органов внутренних дел и иных лиц, получил взятки на общую сумму более 12 млн руб. от предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления административных правонарушений.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по о по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн