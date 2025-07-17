Танцы в парке, путешествие в горы и концерт с комиком

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут увидеть музыкальные шоу или стендап-выступление, посетить дискотеку в парке или спектакли, поучаствовать в мастер-классе или горном походе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

19 июля в 19:00 в пространстве «8 Правил» Ставрополя MUSIC LABORATORY представит шоу Laboratory Fest vol. 21. В программе – электронная альтернативная музыка таких столичных и местных исполнителей, как GETRAN, X-caro и Mishel Dray.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

19 июля в 19:00 в Парке культуры города Ставрополя — вечеринка PARTY STIL X BONANZA. Организаторы обещают ритмичные хиты и зажигательные танцы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

19 июля в 11:00 в пятигорском Театре Оперетты — детский спектакль «Теремок». Это современное прочтение народной сказки на музыку композитора Бориса Александрова. Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

19 июля в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — комедия «Свадьба в Малиновке» на музыку Бориса Александрова. Зрителей ждут колоритные персонажи, известные по одноименному фильму, яркие народные сцены и веселые песни.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы мелодрамы «Прогулка». Девушка и двое ее случайных спутников проходят половину Петербурга, флиртуя, пикируясь и проживая любовную драму. Прогулка наполнена смехом и слезами, суетой улиц и тайной, которую житель хочет раскрыть еще до конца фильма.

Стоимость билетов — от 250 руб. (0+)

Для юных зрителей — мультфильм-фэнтези «Письмо для Момо». Момо предстоит переезд из Токио в городок на краю страны. Но к ожидаемым трудностям добавляются странные и сверхъестественные события.

Стоимость билетов – от 280 руб. (12+)

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Чем еще можно заняться

19 июля с 6:30 состоится автомобильно-пешеходная экскурсия «Большое путешествие по Домбаю с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом». Домбай — популярный российский курорт. В первую очередь он горячо любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы пользуется спросом и как курорт всесезонный.

Стоимость билетов — от 4316 руб. (12+)

20 июля в 15:00 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке состоится мастер-класс «Мобильное фото». На встрече профессиональные фотографы поделятся секретами удачных кадров, расскажут об основных приемах создания образов, правильном выборе локаций и стилистики.

Стоимость билетов — от 200 руб. (12+)

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20 июля в 19:00 в Ставропольском дворце детского творчества состоится концерт стендап-комика и импровизатора Нидаля Абу Газале. Известность он получил благодаря собственному каналу на YouTube, где ролики с его выступлениями набрали более 230 млн просмотров.

Стоимость билетов — от 1680 руб. (16+)