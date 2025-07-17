Танцы в парке, путешествие в горы и концерт с комиком
Как провести на Северном Кавказе 18, 19 и 20 июля
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут увидеть музыкальные шоу или стендап-выступление, посетить дискотеку в парке или спектакли, поучаствовать в мастер-классе или горном походе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Где послушать музыку
19 июля в 19:00 в пространстве «8 Правил» Ставрополя MUSIC LABORATORY представит шоу Laboratory Fest vol. 21. В программе – электронная альтернативная музыка таких столичных и местных исполнителей, как GETRAN, X-caro и Mishel Dray.
Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)
19 июля в 19:00 в Парке культуры города Ставрополя — вечеринка PARTY STIL X BONANZA. Организаторы обещают ритмичные хиты и зажигательные танцы.
Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
19 июля в 11:00 в пятигорском Театре Оперетты — детский спектакль «Теремок». Это современное прочтение народной сказки на музыку композитора Бориса Александрова. Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)
19 июля в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — комедия «Свадьба в Малиновке» на музыку Бориса Александрова. Зрителей ждут колоритные персонажи, известные по одноименному фильму, яркие народные сцены и веселые песни.
Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы мелодрамы «Прогулка». Девушка и двое ее случайных спутников проходят половину Петербурга, флиртуя, пикируясь и проживая любовную драму. Прогулка наполнена смехом и слезами, суетой улиц и тайной, которую житель хочет раскрыть еще до конца фильма.
Стоимость билетов — от 250 руб. (0+)
Для юных зрителей — мультфильм-фэнтези «Письмо для Момо». Момо предстоит переезд из Токио в городок на краю страны. Но к ожидаемым трудностям добавляются странные и сверхъестественные события.
Стоимость билетов – от 280 руб. (12+)
Чем еще можно заняться
19 июля с 6:30 состоится автомобильно-пешеходная экскурсия «Большое путешествие по Домбаю с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом». Домбай — популярный российский курорт. В первую очередь он горячо любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы пользуется спросом и как курорт всесезонный.
Стоимость билетов — от 4316 руб. (12+)
20 июля в 15:00 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке состоится мастер-класс «Мобильное фото». На встрече профессиональные фотографы поделятся секретами удачных кадров, расскажут об основных приемах создания образов, правильном выборе локаций и стилистики.
Стоимость билетов — от 200 руб. (12+)
20 июля в 19:00 в Ставропольском дворце детского творчества состоится концерт стендап-комика и импровизатора Нидаля Абу Газале. Известность он получил благодаря собственному каналу на YouTube, где ролики с его выступлениями набрали более 230 млн просмотров.
Стоимость билетов — от 1680 руб. (16+)