За ночь над Черноземьем был уничтожен 61 БПЛА, есть погибшие и пострадавшие

С 23:30 16 июля до 7:00 17 июля над Россией было уничтожено 122 беспилотника, включая 61 над Черноземьем. 38 БПЛА сбили над Курской областью, десять — над Орловской, шесть — над Воронежской, пять — над Белгородской и два — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое несовершеннолетних. Повреждены как минимум четыре квартиры.

Пресс-служба курского облправительства подтвердила уничтожение 38 дронов, информации о пострадавших и разрушениях нет. Режим угрозы БПЛА действовал в регионе с 20:33 до 7:10.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил в своем Telegram-канале об уничтожении 11 дронов. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В Белгороде в результате атак БПЛА погиб человек, еще один с ожогами доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Накануне он сообщил о гибели еще одного мирного жителя в результате атаки дрона в Белгороде.

В Липецкой области о пострадавших и разрушениях не сообщается, режим воздушной угрозы действовал с 21:34 до 7:11.

Ульяна Ларионова