В Матвеево-Курганском районе обнаружили 300 кв. м. захламленных сельхозугодий

На территории Матвеево-Курганского района специалисты Россельхознадзора обнаружили захламленные мусором сельскохозяйственные угодия. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На почти 300 кв. м. нашли битую тару, шифер, кирпич и другой мусор, а также очаги горения бытовых отходов. Кроме того, на плодородной земле, принадлежащей физлицу, выявили прорастание сорняков. На момент обследования уборка захламления не осуществлялась.

«Земли, в особенности земли сельскохозяйственного назначения — это главный национальный ресурс. Поэтому вопросы функционирования и использования земель находятся в сфере приоритетных государственных интересов, а вопросам рационального землепользования уделяется огромное внимание на всех уровнях власти», — отмечают в ведомстве.

Собственнику участка выдано предписание об устранении нарушения.

Константин Соловьев