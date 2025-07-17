СМИ: в США уволили прокурора по делам P. Diddy и Эпштейна

Министерство юстиции США уволило из прокуратуры Манхэттена прокурора Морен Коми. Она занималась в том числе делами рэпера Шона Комбса (P. Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об увольнении со ссылкой на источники сообщили Reuters, CNN, ABC и The New York Times.

Официально причина увольнения не указана. СМИ пишут, что прокурору вручили служебную записку, в которой упоминались полномочия президента увольнять сотрудников в соответствии со второй статьей Конституции США. Морен Коми — дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Дональд Трамп уволил в мае 2017 года во время своего первого президентского срока. Источник CNN заявил, что «быть Коми в нынешней администрации недопустимо», объяснив тем самым увольнение дочери экс-главы ФБР.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. Самой младшей из жертв было 14 лет. Через месяц он умер в тюремной камере. На прошлой неделе ФБР и министр юстиции Пэм Бонди повторили официальную версию о том, что Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством, а не был убит. Также ФБР уверяет, что у финансиста не было «списка клиентов», на существовании которого настаивают многие активисты.

Рэпера Шона Комбса обвиняют в сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сейчас он находится под арестом.