Рэпер P. Diddy останется под стражей до вынесения приговора

Суд в Нью-Йорке отказал рэперу P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) в освобождении из-под стражи под залог до момента вынесения приговора. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Обвинение настаивало на содержании Комбса под стражей, утверждая, что при освобождении он может покинуть страну, обладая для этого достаточными средствами и возможностями.

По данным NBC News, приговор рэперу могут вынести 3 октября, но его адвокаты могут добиваться переноса заседания на более ранний срок. Сторона обвинения рассчитывает на лишение свободы сроком около 5 лет.

В среду присяжные признали рэпера виновным в транспортировке людей для занятия проституцией, но оправдали по более тяжким обвинениям в вымогательстве и торговле людьми, которые могли повлечь пожизненное заключение.

17 сентября 2024 года рэпера арестовали в Нью-Йорке по решению суда. В конце июня прокуратура сняла с него несколько обвинений, в том числе в попытке поджога и двух попытках похищения людей. Сам P. Diddy не признал вину по предъявленным ему обвинениям.