Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мараловоды Горного Алтая получат дополнительные средства господдержки

Власти Республики Алтай увеличат объем средств, выделяемых на поддержку мараловодства. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с сельхозпроизводителями ряда районов.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Встреча состоялась в Шебалино 16 июля. По словам господина Турчака, в 2025 году дополнительно мараловоды получат господдержку на 10 млн руб. В 2026-м ее объем решено увеличить вдвое — с запланированных ранее 30 млн до 60 млн руб. «Наша самая перспективная и в то же время самая убыточная отрасль»,— объяснил глава республики необходимость роста финансирования.

Как писал «Ъ-Сибирь», на июньской сессии госсобрания — эл курултая Республики Алтай руководитель правительства Александр Прокопьев сообщил о том, что из-за утраты рынков сбыта у мараловодческих хозяйства «запас прочности фактически заканчивается, и некоторые предприятия находятся в предбанкротном состоянии».

В 2024 году в регионе было произведено 128 т сырых пантов. Общее поголовье маралов оценивалось тогда в 55 тыс.

Валерий Лавский

Новости компаний Все