Мараловоды Горного Алтая получат дополнительные средства господдержки

Власти Республики Алтай увеличат объем средств, выделяемых на поддержку мараловодства. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с сельхозпроизводителями ряда районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Встреча состоялась в Шебалино 16 июля. По словам господина Турчака, в 2025 году дополнительно мараловоды получат господдержку на 10 млн руб. В 2026-м ее объем решено увеличить вдвое — с запланированных ранее 30 млн до 60 млн руб. «Наша самая перспективная и в то же время самая убыточная отрасль»,— объяснил глава республики необходимость роста финансирования.

Как писал «Ъ-Сибирь», на июньской сессии госсобрания — эл курултая Республики Алтай руководитель правительства Александр Прокопьев сообщил о том, что из-за утраты рынков сбыта у мараловодческих хозяйства «запас прочности фактически заканчивается, и некоторые предприятия находятся в предбанкротном состоянии».

В 2024 году в регионе было произведено 128 т сырых пантов. Общее поголовье маралов оценивалось тогда в 55 тыс.

Валерий Лавский