Мараловодческие хозяйства Алтая могут получить выход на рынок КНР

Власти Республики Алтай планируют перенаправить экспорт пантов в Китай. Предполагается, что это позволит стабилизировать финансовое состояние мараловодческих хозяйств региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Шелковникова, Коммерсантъ Фото: Майя Шелковникова, Коммерсантъ

«У нас сегодня 68 мараловодческих хозяйств. Это около 40 т консервированного панта. Сегодня эти предприятия находятся в сложном финансовом положении… Запас прочности фактически заканчивается, и некоторые предприятия находятся в предбанкротном состоянии… Мы утратили рынок сбыта, и сегодня ключевой задачей является открытие нового рынка сбыта — это Китай»,— сообщил депутатам госсобрания — эл курултая и. о. премьер-министра Александр Прокопьев.

По его словам, необходимые санитарные протоколы для выхода на китайский рынок утверждены Минсельхозом РФ, и в настоящее время ожидается согласование с китайской стороны. «Фактически мы ждем подписания документов в рамках нашего международного сотрудничества. Была у нас такая надежда, что это состоится на 80-летие великой Победы при визите руководителя Китая, но, к сожалению, в повестку это не было включено. Поэтому мы надеемся, что при ответном визите, либо при каких-то иных мероприятиях в этом году, этот санитарный протокол будет подписан»,— дал прогноз господин Прокопьев.

По данным правительства Горного Алтая, в 2024 году в регионе было произведено 128 т сырых пантов. Общее поголовье маралов оценивалось тогда в 55 тыс. В 2021 году управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщало о суммарном экспорте из этих регионов 54 т пантов марала. 53 т из этого объема пришлось на Южную Корею.

Сессия госсобрания — эл курултая проходит 24 июня. Депутаты должны согласовать членов правительства региона, предложенных его главой Андреем Турчаком.

Валерий Лавский