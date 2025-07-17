На Дону за прошедшие сутки потушили восемь ландшафтных пожаров

В Ростовской области накануне, 16 июня, произошло восемь техногенных пожаров и столько же возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в черте столицы региона загорелась трава на 800 кв. м. Ведомство за прошедшие сутки задействовало 176 специалистов и 44 единицы техники. На дорогах области произошло пять происшествий. Об инцидентах на воде не сообщается.

Константин Соловьев