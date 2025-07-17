Спрос россиян на визы ЕС снижается, а на визы США растет

Спрос российских туристов на визы Евросоюза в первом полугодии 2025 года замедлился из-за дефицита мест для записи, долгих сроков рассмотрения и ужесточения требований. По данным Continent Express, рост запросов составил лишь 3% против 16% годом ранее, а в «Аэроклубе» зафиксировали снижение на 5%.

Основной спрос теперь сосредоточен на наиболее лояльных странах — Италии, Франции и Испании, которые обрабатывают 59% заявок. Однако и они ужесточают правила: Франция требует биометрические паспорта, Испания отменила безвизовый транзит, а Польша, Чехия и страны Балтии вовсе не выдают визы россиянам.

В то же время спрос на визы США вырос на 20–46%, а процент их одобрения даже увеличился. Основными странами для подачи остаются Казахстан, Киргизия, Сербия и Узбекистан.

Спрос на китайские визы, по разным оценкам, вырос на 16% или снизился на 27%, что может быть связано с насыщением деловых поездок после активного восстановления связей в 2024 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Европа обогнула туристов».