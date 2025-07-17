Европа обогнула туристов

После периода бурного роста спрос российских туристов на оформление туристических и деловых виз Евросоюза пошел на спад. Это связано с дефицитом мест для записи, длительными сроками рассмотрения документов и ужесточением требований к ним. В то же время спрос на визы США, напротив, за год вырос на 20–46%, а статистика их одобрения россиянам даже немного улучшилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спрос заявителей на деловые и туристические визы Евросоюза в январе—июне 2025 года вырос на 3% год к году, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Этот рост в компании называют минимальным за три года. В первом полугодии 2023 года спрос на европейские визы вырос на 20% год к году, за тот же период 2024 года — на 16%. В компании «Аэроклуб» по итогам января—июня 2025 года зафиксировали снижение спроса на шенгенские визы на 5% год к году. В российских визовых центрах Венгрии, Франции, Италии и Испании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Замдиректора Continent Express Юлия Отвагина связывает стагнацию спроса на европейские визы с сокращением числа доступных слотов для записи и ужесточением требований к документам.

По ее словам, сократилось число запросов на визы Германии, Австрии и Хорватии. Большинство путешественников концентрируются на наиболее лояльных консульствах — Италии, Франции и Испании. «Здесь самый высокий процент одобрения и удобные условия оформления, а также высокая вероятность получить мультивизы»,— говорит госпожа Отвагина. Вместе эти направления, по данным «Аэроклуба», в первом полугодии сформировали 59% обращений за шенгенскими визами.

Но и популярные у путешественников страны нередко пересматривают политику приема документов. Франция весной начала выдавать визы только туристам с биометрическими паспортами. Испания закрыла для российских туристов возможность безвизового транзита. Ряд стран, включая Польшу, Чехию, Словакию, страны Балтики, сейчас вообще не выдают шенгенские визы россиянам, напоминает директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая.

565 тысяч шенгенских виз было выдано россиянам в 2024 году, по данным Европейской комиссии.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет снижение спроса на визы ожидаемым после реализации отложенного спроса в прошлом году. Тогда у путешественников массового закончились долгосрочные визы и многие начали их оформлять, вспоминает она. Суммарный объем обращений за шенгенскими визами, по словам эксперта, сейчас не более 19% от допандемийного 2019 года.

Руководитель визового отдела Trivio Каролина Колесникова обращает внимание и на то, что, лившись возможности получать длительные визы, путешествующие в Европу туристы обращаются за оформлением документов чаще. Согласно OneTwoTrip, в первом полугодии 2025 года на европейские направления в целом пришлось 14,9% от общего объема проданных за рубеж авиабилетов. Год к году показатель вырос на 1,8 процентного пункта. Наиболее востребованными направлениями для полетов выступают Франция, Италия и Испания.

Европейские страны — не единственные направления, почувствовавшие снижение спроса.

Количество обращений россиян за визами Китая, по данным Continent Express, в январе—июне 2025 года выросло на 16% год к году, а по итогам всего 2024 года оценивалось в 37%. Юлия Липатова отметила снижение спроса на визы в Китай на 27% год к году. «Это может быть следствием насыщения спроса: в 2024 году многие компании активно искали и устанавливали новые деловые связи с китайскими партнерами, но сейчас процессы отлажены и поездок требуется меньше»,— рассуждает она.

Одновременно спрос на визы США в первом полугодии, по словам Дарьи Лукьяновой-Зубрицкой, вырос на 20% год к году. «Возможно, у российских компаний возросла потребность в личных контактах из-за более активных коммуникаций с американской стороной»,— предполагает она. Юлия Липатова говорит, что количество оформлений бизнес-виз в США за год выросло на 46%, но все еще составляет лишь 9% от уровня допандемийного 2019 года. Юлия Отвагина констатирует, что статистика одобряемости виз в США для россиян улучшилась. Основными странами обращения заявителей, по ее словам, остаются Казахстан, Киргизия, Сербия и Узбекистан.

Александра Мерцалова