Подготовка к отопительному сезону на Дону обойдется в 7,5 млрд рублей

В 2025 году из регионального и местных бюджетов, а также организаций ЖКХ Ростовской области на подготовку к отопительному сезону направят 7,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В муниципалитетах региона реконструкцию теплосетей будут проводить с применением комплекса энергосберегающих технологий. Это укладка стальных труб, изолированных пенополиуретаном и внедрение системы оперативного дистанционного контроля увлажнения тепловой изоляции (система ОДК).

По информации министра, система позволяет вести контроль во время службы теплотрассы и предназначена для обнаружения различного рода дефектов.

Наталья Белоштейн