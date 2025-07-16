Россия планирует перевести оплату за поставки угля в нацвалюту

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что страна столкнулась с «вызовом платежей» и теперь планирует перевести оплату за экспортные поставки угля в нацвалюту. Сейчас Россия ведет переговоры со странами-импортерами и уже добилась прогресса, добавил он.

«У нас есть большое движение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока», — рассказал он в Совете Федерации (цитата по «РИА Новости»). Господин Цивилев также подчеркнул, что на угольную отрасль негативно влияет «беспрецедентное» санкционное давление Запада.

15 июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов сообщил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, однако в 2026 году кризис получится преодолеть. Он также заявил, что основными перспективными рынками сбыта для российского угля остаются Китай, Индия и страны Африки.