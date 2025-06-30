Россия намерена нарастить долю на угольном рынке Китая

Замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, что Россия планирует нарастить долю на угольном рынке Китая с 25% до 33%. Он также выразил уверенность, что в 2026 году кризис в угольной отрасли получится преодолеть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Исламов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Китай каждый год наращивает импорт, и он заинтересован в импорте нашего угля. Сейчас мы занимаем на его рынке около 25% по прошлому году. Наша задача — занимать лидирующие позиции и выйти на треть рынка»,— сказал Дмитрий Исламов ТАСС.

Он добавил, что основными перспективными рынками сбыта для российского угля остаются Китай, Индия и страны Африки. По словам замминистра, в 2026 году Минэнерго ожидает роста производственных показателей, что позволит отрасли выйти из кризиса.

Китай — крупнейший импортер российского угля. В мае страна нарастила его закупку до рекордного с начала 2024 года уровня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уголь вернулся в Китай».