Засим отключаемся

Госдума намерена рассмотреть 17 июля два законопроекта, направленных на ужесточение оборота сим-карт, а также деятельности граждан в интернете. Для ужесточения борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством депутаты предлагают ввести ответственность за передачу сим-карт третьим лицам со штрафами до 200 тыс. руб., а также уголовную ответственность за организацию подобной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуму 14 и15 июля были внесены поправки к двум законопроектам, подготовленным ко второму чтению на 17 июля. Речь о законопроектах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в части совершенствования уголовно-правовой охраны общественной безопасности…) и «О внесении изменений в КоАП РФ», внесенных в конце 2023 года и 2024 года соответственно. Авторы — депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и др., а также Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду»).

Инициативы призваны ужесточить в России работу интернета, VPN-сервисов, а также оборот сим-карт абонентами и юрлицами.

Новая статья 13.29.1 «Передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной связи с нарушением требований законодательства...» в проекте, вносящем изменения в КоАП, устанавливает ответственность за передачу сим-карт третьим лицам без договора: физлицам — от 30 до 50 тыс. руб.; ИП — от 50 до 100 тыс. руб.; юрлицам — от 100 до 200 тыс. руб.

В то же время, согласно доработанной версии второго проекта, именно организация деятельности по передаче абонентских номеров «из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления» наказывается штрафом до 700 тыс. руб., либо «в размере зарплаты или иного дохода нарушителя за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Также поправки включают введение административной ответственности за передачу данных для регистрации или авторизации в интернете со штрафами для граждан от 30 до 50 тыс. руб., для ИП — от 50 до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. В УК РФ эти же действия включены в ч. 5 ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей». Наказание по УК за организацию предусматривает штраф до 700 тыс. руб. или доходом за два года, максимальное наказание — лишение свободы до двух лет.

Собеседник “Ъ” в правительстве, знакомый с ходом разработки проектов, отмечает, что поправки направлены на защиту от телефонного мошенничества и «других преступлений, совершаемых удаленно».

С другой стороны, проекты «призваны предостеречь граждан от необдуманной передачи, продажи посторонним лицам своих телефонных номеров и личных кабинетов в электронных сервисах». В Минцифры и Роскомнадзоре не ответили “Ъ”. В МТС “Ъ” сообщили, что «с отраслью эти инициативы не обсуждались», в «Вымпелкоме», «МегаФоне» и T2 отказались от комментариев.

В целом российское законодательство в части оборота сим-карт за последний год уже заметно ужесточалось. В марте Госдума приняла пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, куда вошли запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, а также ограничения на передачу сим-карт третьим лицам. Также, как писал “Ъ” ранее, согласно новому пакету антифрод-поправок, операторам связи и физлицам за нарушения правил продажи сим-карт грозит административная ответственность (см. “Ъ” от 8 июня). Например, в случае нарушений правил продаж сим-карт иностранцам грозит ответственность вплоть до уголовной.

Несмотря на то что в России оборот сим-карт строго регулируется, передача номера другому лицу оставалась слабо контролируемой, говорит гендиректор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

«Усиление контроля над сим-картами вынудило мошенников искать обходные пути. В результате участились случаи передачи номеров, зарегистрированных на подставных лиц, преступным группам и даже вражеским агентам». При этом эксперт считает, что при ужесточении контроля за передачей номера сложности появятся не только у злоумышленников, но и у обычных пользователей, которым может быть необходимо передать номер, например, родственнику. Нелегальную передачу номера можно вычислить по «резкой смене геолокации, активности или через утечки данных», перечис господин Мирзоев.

Татьяна Исакова