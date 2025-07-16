Российские дипломаты не пострадали при ударах Израиля по Дамаску

В результате атак Армии обороны Израиля по Дамаску российские дипломаты не пострадали. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

16 июля ЦАХАЛ атаковал здание Генштаба ВС Сирии и «военный объект», расположенный рядом с дворцом президента страны. По последним данным сирийского Минздрава, погиб один человек, еще 18 пострадали.

Израиль наносит удары по сирийской территории с 15 июля. Поводом стал ввод сирийской армии в южную провинцию Эс-Сувейда, где произошли масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян