Минздрав Сирии: один человек погиб, 18 пострадали из-за ударов Израиля

При атаках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску погиб один человек, еще 18 пострадали. Об этом пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на Минздрав Сирии. Прежде сообщалось о 13 пострадавших. Подробности об их состоянии не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / Reuters Фото: Khalil Ashawi / Reuters

16 июля израильская армия атаковала здание Генштаба ВС Сирии и «военный объект», расположенный рядом с дворцом президента Арабской Республики. ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов. «Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий и действиями режима в отношении гражданского населения друзов на юге Сирии»,— сообщила израильская армия.

Израиль наносит удары по сирийской территории с 15 июля. Поводом стал ввод сирийской армии в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели как минимум 102 человек. Израиль пообещал защитить друзскую общину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян